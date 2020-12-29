انخفاض أعداد السائحين في إيطاليا خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا

أعلن مكتب الإحصاءات في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة تضرر بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض أعداد الزائرين خلال العام الجاري.



وقال المكتب إنه في الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر الماضيين، تراجع عدد الزائرين بنسبة 69%، مما أصاب القطاع "بصدمة كبيرة" بسبب جائحة كورونا.



كما تراجعت أعداد السائحين المحليين خلال فصل الصيف.



ومن بين السائحين الأجانب الذين زاروا إيطاليا، كان الألمان هم الأغلبية بنسبة 47%، في حين لم تستقبل إيطاليا أي سائح من الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا.



وانخفض عدد السائحين خاصة في المدن الكبيرة على ساحل البحر المتوسط، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 96% في أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وعلى الرغم من أن المناطق الجبلية تضررت أيضا خلال شهر أبريل الماضي، تراجعت السياحة الصيفية بنسبة 9% فقط.



وكانت إيطاليا قد فرضت إغلاقا صارما خلال فصل الربيع، حيث منعت المواطنين من السفر. وبدأ المواطنون في السفر مجددا مع تخفيف القيود خلال فصل الصيف.