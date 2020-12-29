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إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة

مصطفى أمير
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 8:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 8:15 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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