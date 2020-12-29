الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أقل من المتوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 58 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل .

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 137ر0% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 45ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، باعت في الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 56 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 165ر0% ومعدل التغطية 71ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 57ر2 مرة.