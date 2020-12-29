كيف تتخلص من الوحدة والحزن خلال الإجازات في زمن كورونا

الإجازات التي يحصل عليها الموظف من فترة لأخرى سواء بسبب الأعياد أو المناسبات الخاصة، قد يشعر بالحزن والوحدة في بعضها، ومع استمرار وجود فيروس كورونا واتخاذ الكثير حذرهم لحماية أنفسهم منه، أصبحوا يقضون أغلب الإجازات بالمنزل وهذا زاد من شعور الوحدة والإحباط عند البعض.

ويقول آدم لفريد الطبيب النفسي الإكلينيكي والأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة الغرب الأوسط الأمريكية، إن الشعور الوحدة والحزن والإحباط يمكن أن يسيطر على البعض خلال إجازة العام الجديد التي سيقضيها المئات في المنزل أو مع أفراد قليلة من العائلة.

وأضاف أن هذه المشاعر غالبا ما تحدث عند فقدان أحباء أو توتر العلاقة مع العائلة وعدم إيجاد الحب والدعم، أو للرغبة في تغير الواقع إلى الأفضل كالحصول على عائلة صغيرة وأطفال وزوجة أو عمل، بحسب مجلة "ريال سيمبل" الأمريكية الخاصة بالمنزل والعائلة.

وأوضح أنه يمكن خلال الإجازة أن يتذكر الإنسان المواقف السيئة التي حدثت له سابقا وهذا يغير من مزاجه سريعًا ويجعله أكثر عصبية وحزنًا، ويساعد فصل الشتاء في استعادة الذكريات السيئة سريعًا لأنه يسبب اكتئاب موسمي للعديد وهذا يحفز على الحزن.

وقال جريس بويد الطبيب النفسي الأمريكي، إن الوحدة والحزن قد يشعر بهما البعض بسبب المنشورات والصور والفيديوهات التي توضع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد خلال الإجازات والتي تصف حياة بعضهم وكيف يقضون أوقاتهم سواء مع الأصدقاء أو العائلة والأماكن التي يذهبون إليها لتجديد حياتهم، في الوقت الذي ينظر الآخرين لذلك بحزن لأن حياتهم ليست بهذا الترف.

وأكد أن هناك أسباب أخرى تجعل الإنسان يشعر بالوحدة ويفقد السعادة، وهي الافتقار للثقة بالنفس والتعب وإيجاد صعوبة في اتخاذ قرارات للمستقبل تخص العائلة أو الحياة الخاصة أو العمل، وقلة الصبر والرغبة في تحقيق أشياء صعبة المنال، وقد يقود كل ذلك إلى شعور البعض بالمرض خلال الإجازة ويظهر هذا على هيئة صداع وألم بالمعدة وزيادة في تناول الطعام.

وأوضح أن من يشعرون بالكآبة في الإجازات سيزيد هذا الشعور لديهم خلال احتفالات عيد الميلاد؛ لأن الإجراءات الاحترازية التي تحمي من كوفيد-19 تحذر من الاختلاط والذهاب لأماكن مزدحمة ولذلك سيضطر الملايين للجلوس في المنزل ومشاهدة التليفزيون أو تصفح السوشيال ميديا.

ونصح الجميع خلال عطلة العام، بفعل بعض الأشياء التي تساعدهم على التخلص من الحزن والوحدة، مثل تذكر المواقف السعيدة التي حدثت خلال العام الماضي وخاصةً أيام الإجازات والتخطيط لما يجب فعله في العام الجديد ومحاولة إدخال السعادة على النفس من خلال تناول الوجبة المفضلة أو مشاهدة فيلم كوميدي بصحبة العائلة.