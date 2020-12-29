لاتزال إسرائيل تعيش أكبر أزمة سياسية في تاريخها، وبطلها هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيله منذ أشهر طويلة.

وبدأت الأزمة السياسية في إسرائيل منذ الانتخابات العامة التي جرت عام 2019، ونتج عنها تعادل الحزبين المتنافسين دون فوز أحدهما بالأغلبية؛ وبالتالي تشكيل حكومة وحدة تجمع جميع الأطراف.

لكن المرشحين المتعادلين (يمين ويسار)، وعلى رأسهم رئيس الوزارء الحالي بنيامين نتنياهو، اختلفوا فيما بينهم على توزيع الحقائب الوزارية، وبالتالي اضطرت إسرائيل لإعادة الانتخابات مرتين متتاليتين في أقل من عام واحد، وسط اتهامات واسعة من الساسة الإسرائيليين والمجتمع لنتنياهو، كونه المتسبب الوحيد في إفشال إتمام تشكيل حكومات الوحدة السابقة.

وتخشى إسرائيل الآن مغبة الدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي مجددا، بسبب الصراع الدائر على أشده بين وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس حكومة الوحدة نتنياهو، لتقاسم رئاسة الحكومة، بعدما وافق أغلبية النواب في مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من جانتس لحل البرلمان، كموافقة أولى، على أن يتبقى موافقتين اثنتين للحل نهائيا، وهو ما سينتج عنه تفكيك الحكومة الائتلافية، والذهاب لانتخابات عامة رابعة في أقل من عامين.

وكان من المقرر أن يسلم نتنياهو رئاسة الحكومة إلى جانتس في العام القادم 2021، بحيث يقضي كلا منهما 18 شهرا في السلطة، بحسب اتفاق الفريقين لإتمام تشكيل الحكومة الائتلافية في مايو الماضي، لكن خلافات وقعت على إقرار الميزانية دفعت جانتس لحل الكنيست.

وتستمر التظاهرات الأسبوعية الرافضة لسياسات نتنياهو على مدار العام في جميع نواحي إسرائيل، يقابلها تعامل عنيف من الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات بموجب قانون فيروس كورونا الذي يشمل أحقيقة فض التظاهرات لكبح جماح العدوى.

بعد إقراره.. كل المعلومات عن قانون كورونا المثير للجدل في إسرائيل (س.و.ج)

* توالي التظاهرات للاسبوع الـ27

تظاهر العشرات من الإسرائيليين للأسبوع الـ27 على التوالي، مساء أمس، أمام منزل نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس المحتلة، مطالبين باستقالته بسبب تهم الفساد والغش وخيانة الأمانة في 3 قضايا، والتضييق الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة على إثر فيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، بعدما زاد عددهم على 200 شخص، حاملين مشاعل وأعلام، فيما أشعل المتظاهرون النار بالقرب من المدخل الرئيسي لمنزل نتنياهو، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخمادها.

* اعتقالات واسعة في ديسمبر

في بداية ديسمبر الجاري، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 27 شخصا بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لنتنياهو شارك فيها الآلاف قرب منزله.

* تظاهر الآلاف في ذكرى اغتيال رابين بشهر أكتوبر

في نهاية أكتوبر الماضي تظاهر الآلاف للأسبوع الـ 19 على التوالي، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 25 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين.

وذكر موقع "إسرائيل 24"، أن آلاف المحتجين احتشدوا في مناطق متفرقة، وانطلقت مسيرة من "ميدان باريس" في القدس، وأخرى من "ميدان صهيون".

* تظاهرات وسط كورونا.. أكتوبر

في بداية أكتوبر الماضي، شهدت مدن إسرائيلية تظاهرات ليلية ضد نتانياهو بسبب النهج الذي يعتمده في التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها.

ونظّم المتظاهرون مسيرات في أنحاء عدة من القدس المحتلة، وفي حين بدا أن غالبيتهم يرتدون الكمامات، أعلنت الشرطة في بيان أنهم تعمّدوا خرق قواعد التباعد الاجتماعي التي تحد من التجمّعات.

* تظاهرات على الشاطئ.. سبتمبر

واستمرت التظاهرات الأسبوعية ضد تنتياهو في كل مكان بلا هوادة، حيث تظاهر العشرات على شواطئ مدينة تل أبيب الإسرائيلية، في سبتمبر الماضي، فيما حرصت المتظاهرات الإسرائيلية على ارتداء ملابس السباحة "البكيني"، وحملن لافتات وأعلام، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد المرضى بلغ لأول مرة 605، منهم 165 يتنفسون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

* تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو.. أغسطس

حاصر آلاف الإسرائيليين، في أغسطس الماضي، المقر الرسمي للحكومة ومنزل نتنياهو الخاص، وذلك تلبية من حركة "الإعلام السوداء"، بالتجمع في حوالي 260 نقطة في مختلف أنحاء إسرائيل.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية، التي نشرت أعدادا كبيرة من الأفراد، وافقت على التظاهرة والمسيرة، لكنها لن تتسامح مع أي اضطرابات في النظام العام.

تلقبه بوزير الجرائم.. حركة الأعلام السوداء المعارضة تهدد حكم نتنياهو

* تظاهرات واسعة النطاق.. يوليو

في يوليو الماضي اندلعت تظاهرة ضخمة في القدس المحتلة ضمت الآلاف، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد موقع "إسرائيل 24 نيوز" الإسرائيلي، إنه تم إغلاق العديد من الشوارع في تل أبيب للسماح بمرور تظاهرة واسعة النطاق، ضد الوضع الاقتصادي لعدة قطاعات من الأنشطة التي تضررت من القيود التي فرضتها حكومة نتنياهو منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

* تظاهرت ضد تشكيل الحكومة..مايو

تظاهر أكثر من ألف شخص في تل أبيب، مايو الماضي، احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة بين نتانياهو وجانتس آنذاك.

وذلك بسبب تقديم 8 شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي تتعلق بشروط هذا الاتفاق، وبما إذا كان ممكنا لنتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة، رغم توجيه تهم إليه بالفساد.

* تظاهرات التباعد تهز إسرائيل.. أبريل

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أبريل الماضي، ضد ما اعتبرونه "تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية"، رافضين المفاوضات الجارية بين نتانياهو وجانتس لتشكيل حكومة آنذاك.

ولبى نحو ألفي متظاهر النداء الذي وجهته حركة "الأعلام السوداء" عبر "فيسبوك"، ليتجمعوا في ساحة إسحاق رابين، بحسب سكاي نيوز عربية.