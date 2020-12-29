قالت منى إبراهيم، رئيس مدينة بسيون بالقليوبية، إنها أزالت السوق الأسبوعي بالمدينة؛ تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وجه بمنع السوق لمدة شهر، وخاصة مع تزايد الإصابات خلال الموجة الثانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أنها منعت سوقًا للمواشي بإحدى القرى بمساعدة الشرطة والطب البيطري، تطبيقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليل التجمعات.

ولفتت إلى تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم للشوارع الرئيسية للمدينة، مضيفة: «هناك مجموعة متعاونة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يوصي بها المحافظة وخاصة أننا في مرحلة صعبة».

وذكرت رئيس مدينة بسيون بالقليوبية إلى أنها منعت وجود السوق الأسبوعي لتقليل الواردين، وخاصة أنه يستقبل بائعين من محافظات أخرى ككفر الشيخ والصعيد، قائلة إن المدينة ستكتفي بالسوق اليومي.