أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر تأجيل زيارته إلى الإمارات والبحرين، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أرجأ زيارته إلى المنامة وأبو ظبي، والتي كان مقررا القيام بها الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الأول من العام الجديد 2021.





BREAKING: Netanyahu decided to postpone his trip to the UAE and Bahrain planned for the 1st week of January due to the lockdown in Israel, Israeli officials told me. This is the 2nd time such trip was postponed in the last month — Barak Ravid (@BarakRavid) December 29, 2020





وعزا الموقع الإلكتروني العبري سبب تأجيل زيارة أو رحلة نتنياهو إلى الخليج بسبب الإغلاق الثالث الذي قررته الحكومة الإسرائيلية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في إسرائيل والإمارات أن رحلة نتنياهو، التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تم تأجيلها بسبب قرار الحكومة بفرض قيود أكثر صرامة.



وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، خلال شهر واحد، التي يتم فيها تأجيل رحلة نتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها المقرر.



ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض.