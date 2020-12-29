مستشار الرئيس للصحة: لا توقع محدد لمدى زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

- تاج الدين: عدد إصابات كورونا خارج إطار المرصود من وزارة الصحة أعلى كثيرا..



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى رصده زيادة في أعداد الإصابات بشكل يومي.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا حتى الآن، موضحًا أن الوصول إلى الذروة يعني الوصول إلى أعلى معدل للإصابات وثباتها لعدد من الأيام ثم الانخفاض مرة أخرى.



وأشار إلى عدم وجود توقع محدد لمدى الزيادة في الإصابات خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «نتابع معدل الحلات بشكل دقيق، وكل ما نتمناه ألا يستمر الارتفاع للتقليل من الضغوط على الدولة اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا».



ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى أن «عدد إصابات كورونا خارج إطار العدد المرصود من وزارة الصحة أعلى كثيرًا»، مضيفًا أن عدم رصد أعداد كبيرة ليس غريبًا أو عجيبًا.