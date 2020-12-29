خلفان: السلام مع إسرائيل يلجم أفواه قادة أمريكا وتهديداتهم للقادة العرب

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن اتفاق السلام مع إسرائيل من شأنه أن "يلجم أفواه قادة أمريكا وتهديداتهم للقادة العرب"، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

السلام مع إسرائيل يلجم أفواه قادة امريكا وتهديداتهم للقادة العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 29, 2020

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان، على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "السلام مع إسرائيل يربك صناع السياسة الغربية في منطقة الشرق الأوسط.. السلام العربي مع إسرائيل يلغي الدور الغربي العنتري تجاه المنطقة في الشرق الأوسط.. السلام مع إسرائيل ينهي التبجح الغربي بحماية أمن إسرائيل.. السلام مع إسرائيل يلجم أفواه قادة امريكا وتهديداتهم للقادة العرب.. السلام مع إسرائيل يبطل القنبلة الموقوتة التي يتصور الغرب بأنها ستنفجر وتهدد أمن إسرائيل".

وتابع: "لن يبقى عند الغرب من حجج واهية.. يتحججون بها إذا أبرم السلام مع إسرائيل.. هم في ظل عدم وجود السلام يرونها فرصة لاستعراض عضلاتهم علينا.. السلام مع إسرائيل سيخرس الكثيرين.. فلن تكون هناك أهمية لأي رئيس غربي ينفخ نفسه دفاعا عن إسرائيل".

وأضاف: "صدقوني أن القطار السياسي الذي تقوده الإمارات من أجل السلام في المنطقة.. هو الاتجاه الصحيح للمنطقة.. إذا سقط من يد الغرب أمن إسرائيل.. سقط منهم كل شيء.. يبقى فقط عليهم الاهتمام بأنفسهم.. ولن تكون لخطبهم رنة بعد السلام مع إسرائيل.. إيران قادمة للسلام مع إسرائيل.. في عهد احمدي نجاد.. أمر ممكن اذا أرادت إيران خيار السلام.. وترشح نجاد للانتخابات القادمة.. ولذلك ما بعد الكوفيد 2020.. كل شيء تغير حتى السياسة في العالم.. بايدن الذي كان يقول لو لم تكن إسرائيل موجودة في الشرق الأوسط لأوجدناها لأنها تحفظ أمننا.. عندما يكون أمن العرب وأمن إسرائيل واحدا الحسابات ستضيع منك يا بايدن".