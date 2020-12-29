 الهند تعلن عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تعلن عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 9:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 9:29 ص

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء أنها اكتشفت 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أشخاص عائدين من بريطانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن جميع المرضى الستة تم عزلهم، ويجري الآن تتبع الأشخاص المخالطين لهم والذين كانوا على صلة بهم.

وكانت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.

وقد تم اكتشاف هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحية البريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.


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