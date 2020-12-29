الزراعة تنتهي من تدريب 128 مهندسا زراعيا على مكافحة حشائش الزمير في القمح

انتهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين في 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير في محصول القمح، ضمن برنامج: "اليوم الكامل للزمير"، والذي تم تنفيذه على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السيد القصير.



وقال مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش عبده عبيد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا البرنامج يأتى فى إطار البرنامج التدريبي للمعمل الموسم الحالي، وإستمراراً لتنفيذ الدور التوعوي والإرشادي للنهوض بإنتاجية محصول القمح، لافتا إلى أنه تم خلال التدريب التعرف على حشيشة الزمير والتى تعتبر من أخطر الحشائش التى تنمو فى حقول القمح وكيفية مكافحتها.



وأوضح أن، عدد الذين استفادوا من هذا التدريب بلغ حوالي 128 متدرب من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة واخصائي محصول القمح من 22 محافظة.



ومن جانبه، قال وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب الدكتور عادل عمران، إن البرنامج التدريبي حاضر فيه مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش والمهندسين بالإرشاد الزراعي، لافتا إلى أنه تم تناول عددا من الموضوعات على رأسها: أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها، وكذلك خسائرها لمحصول القمح مع شرح كامل حول حشيشة الزمير من حيث خطورتها والخسائر التي تحدثها لمحصول القمح وكيفية مكافحتها والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.



وتابع: أن البرنامج تناول شرح عملي لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الآخرى فى جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الآخرى.