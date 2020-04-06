 مسئول صحي أمريكي يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقاية في الوقت نفسه - بوابة الشروق
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مسئول صحي أمريكي يدعو لعدم إغلاق المدارس.. واتخاذ إجراءات الوقاية في الوقت نفسه

علم أمريكا
علم أمريكا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:31 م

دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى إبقاء المدارس مفتوحة أمام الطلبة حيثما كان ممكناً.

وأكد المسئول الأمريكي -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء- على ضرورة الحفاظ بشكل أساسي على سلامة الطلبة والمعلمين في الوقت نفسه.

وأوضح أنه "ينبغي علينا أينما كنا أن نحاول قدر الإمكان إعادة الأطفال إلى المدرسة وإبقائهم في المدرسة أن تكون هناك خطة لتأمينهم قدر الإمكان".

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 19 مليون شخص.


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