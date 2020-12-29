 الفلبين تقرر حظر دخول ركاب 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين تقرر حظر دخول ركاب 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 9:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 9:04 ص

قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اليوم الثلاثاء إن الفلبين قررت حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ولم يقل بيلو متي سوف يبدأ تطبيق الحظر.

وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة والدنمارك واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا وإسبانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلو القول إن العاملين الفلبينيين العائدين من هذه الدول سوف يتم استثناؤهم من هذا الحظر. وتوقع بيلو وصول نحو 100 ألف من العاملين الفلبينيين في الخارج للبلاد.


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