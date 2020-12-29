الأمريكيون يرشحون ترامب وميشيل أوباما شخصيتي عام 2020

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأمريكيين يرشحون كلا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما باعتبارهما شخصيتي عام 2020.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية للبحوث الميدانية ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، فقد تفوق ترامب على الرئيس السابق أوباما بعد أن كانا متعادلين في العام الماضي وبعد أن كان أوباما ينال هذا اللقب سنويا على مدى 12 عاما باعتباره الشخصية الأكثر إثارة لإعجاب الأمريكيين متساويا في ذلك مع الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور.

ومن ناحية أخرى، حظيت ميشيل أوباما بإعجاب أغلب المشاركين في الاستطلاع من مواطني بلادها وذلك للعام الثالث على التوالي وحلت بعدها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في المركز الثاني.

ورشح 18% من الأمريكيين ترامب لنيل اللقب بينما كان نصيب باراك أوباما 15% فقط، في المقابل حصل الرئيس المنتخب بايدن على 6% وكان الدكتور فاوتشي الخبير الطبي في مكافحة الفيروسات المعدية على 3%، وتضمنت قائمة الشخصيات العشر المرشحة للقب أسماء أخرى، حصلت على نسب أقل، ومن بينهم بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت والدلاي لاما زعيم إقليم التبت والسيناتور اليساري الديمقراطي بيرني ساندرز.