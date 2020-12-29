حمل عام 2020 العديد من الصعوبات والخسائر بسبب جائحة كورونا، لكنه كان حافلًا بالعديد من الجوائز، التي استحقها المصريون ممن قدموا إنجازات يُحتذى بها في الداخل والخارج.



وفيما يلي نرصد أبرز الرموز المصرية ممن حصلوا على جوائز متميزة خلال 2020:

• هالة السعيد - وزيرة التخطيط «جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية»



حصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.



وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي مهنئًا الدولة المصرية: «أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة».

أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي @AlsisiOfficial فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة pic.twitter.com/s1uiVFRMd4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 25, 2020

• هدى المراغي - «أول مصرية تحصل على وسام كندا الشرفي»



حصلت الدكتورة المصرية هدى المراغي، يوم 27 نوفمبر 2020، على الوسام الوطني الكندي، كأول امرأة مصرية وعربية ترفع اسم بلدها في الخارج في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.



وكان الحاكم العام للعاصمة الكندية أوتاوا، قد أعلن عن منح «وسام كندا الشرفي» للدكتورة هدى المراغي، تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، كأول مصرية جرى تكريمها بالجائزة، وسط 114 مرشحًا آخرين، التي تحصل على الوسام منذ إقراره رسميًا في عام 1967.







• بيج رامي «مستر أوليمبيا للعام 2020»



حقق لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، إنجازًا وصفه المصريون بالتاريخي، بالتتويج بلقب مستر أوليمبيا للعام 2020.



وكان «رامي» احتل المركز الرابع في بطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام عام 2016، قبل أن يتقدم للمركز الثاني في نسخة العام التالي، خلف أحد أساطير اللعبة فيل هيث، والذي تفوق عليه السبيعي في نسخة العام الجاري.







• ميار شريف «بطولة تشارلستون المفتوحة»



منح الاتحاد الدولي للتنس، نجمة التنس المصرية العالمية ميار شريف، والملقبة بفتاة مصر الذهبية، الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، لقب «ألمع وأنجح لاعبة تنس في عام 2020» ممن استفادوا بمنحة «grand slam grant» من الاتحاد الدولي، وضمن من تقدموا في الترتيب العالمي بشكل غير مسبوق خلال عام 2020.



وكانت ميار شريف قد كسرت كل الأرقام في 2020، إذ بدأت غير مصنفة لتصل إلى أفضل تصنيف لسيدة مصرية وهو الـ128 عالميا، إضافة إلى تأهلها لأولمبياد طوكيو 2021 كأول أولمبية مصرية في لعبة التنس، والوصول للدور الرئيسي لرولان جاروس في إنجار تاريخي، والفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس.





• رامي يوسف «جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل تليفزيوني كوميدي للعام 2020»



حقق الممثل المصري العالمي رامي يوسف، يوم 6 يناير 2020، مفاجأة بفوزه بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني كوميدي.



وفاز يوسف بهذه الجائزة، بعد منافسة قوية مع كل من مايكل دوجلاس، وبيل هادر، وبن بلات، وبول رود، عن فيلمه «رامي»، الذي تنتجه شبكة «Hulu».







• المخرج سامح علاء «جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلم ستاشر»



فاز الفيلم المصري القصير «ستاشر - أخشى أن أنسى وجهك» للمخرج سامح علاء، يوم 29 أكتوبر 2020، بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان السينمائي في دورته الافتراضية للعام 2020، بعد المنافسة مع 11 فيلما في نفس الفئة.



وجاء هذا الإنجاز العالمي للسينما المصرية، بعرض فيلم مدته 15 دقيقة، صوُر على مدار يومين فقط، في مهرجان كان السينمائي الدولي.

• ياسر فتحي «أول مصري يفوز بجائزة أفضل صاحب رؤية بكندا»



حصل الكاتب العالمي ياسر فتحي، على جائزة «أفضل صاحب رؤية» عن كتابه «6 دوائر»، وذلك من قبل مؤسسة «ماجناتيك انتربرونور» العالمية في كندا لعام 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذى أقيم بمدينة تورنتو بالعاصمة البريطانية.



وتنافس على هذه الجائزة ما يزيد عن 200 مرشح إلا أن فتحي حصل على أعلى الأصوات من مئات الآلاف من متابعيه على شبكات التواصل الإجتماعي وممن حضروا هذا البرنامج والذين قرأوا كتابه، الذي يصنف تحت قائمه كتب المساعدة الذاتية.



• ماركو زكي «أول مصري يحصل على جائزة نيوتن»



احتفل صندوق نيوتن، يوم 4 نوفمبر 2020، بالدكتور المصري ماركو زكي، لفوزه بجائزة نيوتن 2020، عن مشروعه حول «البيئة المكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية»، وأعلن الباحث المصري تبرعه بنصف قيمة جائزته لتطوير معامل جامعة المنيا.



وجرى تطوير المشروع بالتعاون بين جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وجامعة المنيا في مصر، ويركز على اكتشاف وسائل وطرق مختلفة لوقف انتشار سرطان الكبد عبر إيجاد المؤشرات الحيوية في الدم.





