تقدم «الشروق» النشرة الاقتصادية، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال، التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020، والتي جاء في مقدمتها:

مصر توقع تمويلًا لـ3 مشروعات نقل بـ1.1 مليار يورو

وقّعت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، تمويلًا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ لتنفيذ 3 مشروعات تشمل تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلومترًا، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كيلومترًا، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كيلومترًا.

1.404 ألف مصنع جديد تبدأ الإنتاج خلال 2020

بدأت 1404 مصانع الانتاج الفعلي خلال عام 2020، في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه، وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة، بحسب وزارة التجارة والصناعة التي كشفت عن منح 11597 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال عام 2020، وطرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بـ7 محافظات، في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء والملابس الجاهزة والبلاستيك.

12.9 مليار جنيه استثمارات سوهاج وقنا خلال 2020/ 2021

ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة قنا بنسبة 62% إلى 6.6 مليار جنيه، وفي سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال 2020/ 2021، مقارنة ببداية البرنامج في العام المالي 2016/ 2017، وفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، التي أوضحت أنه نتج عن هذه الاستثمارات تنفيذ 1749 مشروعًا، بتكلفة 2.4 مليار جنيه، خلال الـ4 سنوات الماضية، منها 532 مشروعًا في محافظة قنا، بتكفة 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعًا في سوهاج بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية مارس

قرر محمد معيط وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

أول يناير.. الضرائب تفرض تقديم الإقرارات إلكترونيًا

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وفقاً لقرار وزير المالية 296 لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أي الفردي (صاحب نشاط مهني أو تجاري أو صناعي، أو لديه إيرادات ثروة عقارية)، بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، اعتبارًا من أول يناير المقبل، وطورت مصلحة الضرائب خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

مّد مهلة الشركات لتنفيذ الطروحات المعلنة لـ6 أشهر

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في الاجتماع الختامي للعام الجاري، على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتوقع محمد عمران، زيادة قيمة إصدارات الشركات من الصكوك العام المقبل للضعف من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات.

يناير.. بداية تطبيق «المحاسبة المصري 47»

يبدأ تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية، والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، في الشركات الخاضعة لهية الرقابة المالية، في شهر يناير المقبل، بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالي لشركة التمويل في نهاية الربع الأول من العام القادم.

ارتفاع أرباح بنك ناصر إلى 1.427 مليار جنيه

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن أرباح بنك ناصر ارتفعت بنسبة 32% بنحو 346 مليون جنيه، لتصل إلى 1.427 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، مقابل 1.81 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما حقق البنك ارتفاع في معدلات النمو في خلال العام المالي 2019/ 2020.

2.6 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة

تلقت المحافظات 2.615 مليون طلب للتصالح وتقنين الأوضاع حتى مساء أمس، وذلك قبل انتهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء الخميس المقبل، بحسب وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، الذي أشار إلى أن أعلى عدد طلبات كانت بمحافظات البحيرة بـ271.8 ألف طلب، والشرقية 227.5 ألف طلب، والقليوبية 216.3 ألف طلب، والجيزة 194.9 ألف طلب، والمنوفية 193.4 ألف طلب، والقاهرة 161.5 ألف طلب، والمنيا 156.3 ألف طلب.

تراجع طفيف لأسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بنحو جنيه واحد في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى نحو 819 جنيهًا مقارنة بـ820 جنيهًا خلال تعاملات أمس، وفقًا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

ارتفاع الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث زاد قرشين في بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وقرشًا واحدًا في كل من البنك التعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736.88 نقطة، كما صعد المؤشر "EGX100" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018.45 نقطة.

النفط يرتفع مدفوعًا بتراجع سعر الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين توقعات تراجع الطلب على المدى القصير، وفي الوقت نفسه آفاق التعافي في المستقبل، مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 0.9% إلى 48.06 دولار للبرميل، كما ارتفع خام برنت تسوية فبراير 0.9% إلى 51.33 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد انخفاضه بنسبة 0.8% أمس.