البورصة تختتم برنامجها التدريبي للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية

الدكتور فريد : نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في النمو والتنمية الاقتصادية



المدير التنفيذي للأكاديمية: التعاون مع البورصة يدعم جهودنا في تنويع معارف وخبرات التنفيذيين في شتى المجالات



اختتمت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء ، برنامجها التدريبي المقدم للدفعة الثالثة " ٦٥ متدرب " من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالاكاديمية الوطنية للتدريب، والذي تضمن ٦ محاضرات على مدار ثلاثة أيام متتالية ، تضمنت جزء أكاديمي وأخر تطبيقي عملي من خلال نموذج محاكاة عملية التداول في البورصة.



وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية محاضرة في ختام البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب.



وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، الدكتورة رشا راغب، على أهمية البورصات في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعاون مع البورصة يدعم جهود الاكاديمية في تنويع خبرات ومعارف التنفيذين في شتى المجالات وبالاخص المرتبطة بأسواق المال.



واستعرض الدكتور محمد فريد، هيكل برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل غير المسبوق الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦ ، والذي تضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية وكذا الاصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.



وتابع فريد: " أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة تضمنها إجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف أي ضغوط تنتج عن برامج الاصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

وبحسب دكتور فريد" : نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في دعم برامج النمو والتنمية الاقتصادية، وكذا أساسيات الادخار والاستثمار ".



وأضاف، أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.



يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.



وتخرج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.



ويأتي التعاون بين البورصة المصرية والاكاديمية الوطنية للتدريب تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكافةً المهارات التي يتطلبها سوق العمل.