تعتزم بعض الدول إطلاق حملات للتطعيم ضد فيروس كورونا، تستخدم من خلالها أفكارا جديدة، لتشجيع و تحفيز مواطنيها على تلقي اللقاح، خاصة في الوقت الذي زادت فيه حملات التشكيك و مخاوف البعض بشأن اللقاح.

وفي هذا الصدد، تخطط إيطاليا إقامة مراكز ومنصات على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن حملاتها لتطعيم مواطنيها.

ووفقا لوكالة رويترز، صممت هذه المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع، من قبل الفنان المعماري ستيفانو بويري، الذي قال فريقه إنه اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزا للحملة التي تحمل شعار "إيطاليا تولد من جديد بزهرة" .

وفي ألمانيا، رسم طيّار ألماني شاب حقنة عملاقة في السماء على مسار جوي بلغت مسافته نحو 300 كيلومتر في مدينة بادن فورتمبيرغ، قبيل بدء حملة التلقيح الأوروبية ضد جائحة كورونا، وذلك في وسيلة منه لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع «اندبندنت»، برمج الطيار سامي كرامر، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، المسار الذي يسلكه نقطة تلو الأخرى باستخدام جهاز «جي بي إس»، قبل تنفيذ رحلته، عشية عيد الميلاد في طائرة ذات مقعدين من مطار «فريدريشهافن» قرب بحيرة كونستانس، في جنوب ألمانيا.

واتبعت الطائرة خلال رحلتها التي استغرقت نحو ساعة و40 دقيقة، المسار المحدد على لوحة أجهزة القياس الذي يبلغ طوله نحو 280 كيلومتراً، وهو يظهر على موقع «فلايت رادار» على شكل حقنة.

ودعا الطيار، الأشخاص في حسابه عبر موقع «إنستغرام»، لمتابعة رحلته بطائرته عبر موقع «فلايت رادار».

وقال كرامر، طالب في مجال الهندسة الاقتصادية: «أردت أن أمنح المواطنين مادّة للتفكير تتعلق باليوم الذي سيكون اللقاح متاحاً».