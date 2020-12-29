وزير المالية الروسي يستبعد أن يظل سعر برميل النفط فوق 50 دولارا على المدى البعيد

استبعد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن تستمر أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل أو فوق هذا المستوى على المدى البعيد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عنه القول في مؤتمر صحفي افتراضي أمس في موسكو إن التقنيات الخضراء وضرائب الكربون والتحول من البنزين إلى الطاقة الكهربائية في صناعة السيارات، كلها أمور تشير إلى أنه يصعب على المدى البعيد التعويل على بقاء النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل أو أعلى من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب ما يسمى بقاعدة الميزانية، فإن روسيا تحمي نفسها من تأرجح أسعار النفط والغاز من خلال ادخار الإيرادات، عندما يتم بيع خام الأورال فوق سعر معين، بلغ 40ر42 دولار أمريكي للبرميل في 2020، في الصندوق الوطني الروسي للرفاهية.