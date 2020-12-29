زلزال جديد يهز كرواتيا وأنباء عن أضرار جسيمة

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ضرب زلزال قوي وسط كرواتيا اليوم الثلاثاء، وألحق أضرارا جسيمة بالعديد من المدن، من بينها العاصمة زغرب.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال بلغت قوته ست درجات بمقياس ريختر ووقع في الساعة 1119 (1019 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق زغرب.

وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزالين قوتهما 2ر5 و5 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في أضرار في بلدتي سيساك وبيترينجا، وكلتاهما قريبتان من مركز الزلزالين الأخيرين.

وأفادت وسائل الإعلام الكرواتية بوقوع أضرار في زغرب، وأظهرت أشخاصا يفرون إلى الشوارع وأنقاض.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو تفاصيل بشأن الأضرار.

وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء في الأماكن المفتوحة والتزام الهدوء. كما طلبت بشكل خاص مغادرة الأشخاص المقيمين في المباني التي ظهرت عليها علامات التضرر.

وكتب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش على تويتر أنه في طريقه إلى بيترينجا، التي تكبدت أسوأ الأضرار. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مبان منهارة.

وتسبب زلزال بقوة 3ر5 درجة في 22 أذار/مارس في إلحاق أضرار جسيمة بزغرب، بما في ذلك الكاتدرائية التاريخية.