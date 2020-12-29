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قررت الحكومة البريطانية، منع بيع المأكولات ذات الدهون والسكريات العالية على كاشيرات المجمعات التجارية، أو عمل عروض عليها، وذلك في إطار حربها على مشكلة زيادة الوزن لدى مواطنيها.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فمن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ شهر أبريل عام 2022، بعد أن تتم دراسته بتأن ومراجعته.

ويشمل القانون منع عرض إعلانات لتلك المأكولات على الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية ومنع المطاعم من توفير إعادة ملء مجانية لأكواب المشروبات الغازية أوالعصائر.

وتطبق القوانين على المجمعات التجارية التي تفوق مساحتها 2000 قدم مربع وعدد عامليها 50 شخصا، ويستثني من ذلك المحلات المتخصصة بالحلويات والمحلات الصغيرة.

وتشمل قائمة المنع المشروبات الغازية والألبان والزبادي والشيبسي والشيكولاته والمعجنات والحلوى وغيرها.

ويأتي ذلك في أعقاب تعهد رئيس الوزراءا لبريطاني بوريس جونسون، بمحاربة جميع أسباب السمنة حين كانت السمنة سبب تدهور إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن ثلثي البالغين البريطانيين يعانون السمنة المفرطة وثلث الأطفال يعانونها.