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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 10:39 ص

تقام اليوم، الثلاثاء العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، فيما يلتقي الإسماعيلي مع أسوان في الدوري المصري.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

14:30 – أسوان ضد الإسماعيلي – OnTime Sport HD

الدوري الإنجليزي

20:00 – برايتون ضد أرسنال - beIN Sports HD 1

20:00 – بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد - beIN Sports HD 5

20:00 – ساوثهامتون ضد وست هام يونايتد - beIN Sports HD 4

20:00 - وست بروميتش ضد ليدز يونايتد - beIN Sports HD 6

22:00 - مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون – beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

18:00 – إشبيلية ضد فياريال – beIN Sports HD 3

20:15 – برشلونة ضد إيبار – beIN Sports HD 3

22:30 – قاديش ضد بلد الوليد – beIN Sports HD 3

22:30 – ليفانتي ضد ريال بيتيس - beIN Sports HD 4


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