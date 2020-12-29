الاتحاد الآسيوي يتجه لإلغاء حفل جوائز الأفضل في 2020

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بأزمة جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا رسميا في الاتحاد الآسيوي كشف لها أن الاتحاد يتجه لإلغاء الحفل مضيفا :"تم عقد اجتماع أمس، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري والقطري أكرم عفيف والإيراني علي رضا بيرانوند والياباني تومواكي ماكينو والكويتي أحمد الظفيري والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل."

وأضاف أنه سيجرى ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ 20 لاعبا المرشحين لجائزة عام 2021.

وحصلت صحيفة "الرياضية" على عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، وجاء فيها أولا القطري أكرم عفيف برصيد 34 نقطة وتلاه السعودي سالم الدوسري برصيد 33 نقطة والكويتي أحمد الظفيري بـ 33 .