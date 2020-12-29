عضو الشيوخ بالبحيرة عن الطالب المفصول بتجارة دمنهور: سأتابع القضية

صرح النائب عادل الطنيخي، عضو مجلس الشيوخ عن البحيرة، بأنه يتابع مشكلة الطالب مصطفى شعلان، الذي تم فصله لمدة عام من كلية التجارة بجامعة دمنهور؛ بسبب مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، تحدث خلالها عن زحام الطلاب داخل المدرجات دون أي إجراءات احترازية لكورونا.

وقال الطنيخي، في بيان له على صفحته الشخصية فيس بوك، "نشعر بما يشعر به الجميع حين يظلم أحدنا، وندعم الشباب أينما كانوا على حق، فما وصلنا لما نحن فيه إلا بدعم الشباب، ونحترم جامعة دمنهور التي ننتمي إليها روحيًا وجغرافيًا".

وأضاف "نثق في عدل رئيس الجامعة، ووقوفه مع الحق ورفع الظلم عن المظلومين، وهذا ليس من فراغ، ولكن من وقائع كثيرة مع طلاب الجامعة تشبه واقعة مصطفى شعلان أثبتت أن رئيس الجامعة، الذي أكن له كل تقدير واحترام، أنه يفصل في تظلم الطلاب وسماع أقوالهم شخصيًا، وأعلم أن الطالب من حبه في الدكتور عبيد ويثق في عدله".

وتابع "لن أقف كنائب عن البحيرة مكتوف الأيدي، وأنا أرى ما يحدث حولي من قضية مصطفى شعلان، فالطالب له كل الحق أن يتظلم بقرار الفصل، ولمجلس الاستناف كل الحق أن يتبين الحقائق ويصدر حكمه العادل فيما هو منسوب للطالب".

وأردف "بصفتي نائب يمثل الشباب سأتابع القضية بنفسي مع جامعة دمنهور من خلال رئيسها الفاضل دكتور عبيد صالح، وعندي يقين أن المشكلة سوف تحل بمجرد السير في إجراءاتها الرسمية، وتقديم تظلم رسمي من القرار".

واختتم عضو مجلس الشيوخ "حاولت الاتصال تليفونيًا بالطالب، ولكن وجدت هاتفه مغلقًا، وتركت له رسالة ليتواصل معي، حتى نسير معًا بشكل قانوني ورسمي؛ لاستيضاح الحقائق وتوضيح الأمور، ورجوع الحق لأصحابه ومعاقبة المخطئ على قدر خطأه، وكلي ثقة في أن القرار سيكون مرضي للطالب ولمتابعي قضية مصطفى شعلان".