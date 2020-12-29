مسؤول عراقي يدعو شركة صينية إلى الإسراع بعمليات الاستثمار في مجال الغاز

دعا وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب، اليوم الثلاثاء، شركة زنهوا النفطية الصينية إلى الإسراع في عمليات الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل شرقي بغداد.



وأكد حطاب، خلال تفقده منشأت حقل بغداد الذي تتولى شركة زنهوا الصينية تطويره، "على أهمية الوصول إلى الأهداف المخطط لها في تطوير الحقول النفطية بالتعاون مع الشركات الأجنبية، رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا".



وقال إن "وزارة النفط تحرص على توفير البيئة والظروف المناسبة لعمل الشركات الوطنية والأجنبية، والعمل للتعويض عن فترة التوقفات الحاصلة بسبب جائحة كورونا، وأن سلامة العاملين بدون استثناء هي من أولوياتنا".



ودعا حطاب الشركة الصينية إلى الإسراع في تنفيذ مد أنبوب إلى محطة كهرباء الزبيدية بمحافظة واسط واستكمال أعمال البنى التحتية.



بدوره، قال المدير العام لشركة نفط الوسط قدوري عبدالسلام، إن مستويات الإنتاج بحقل شرقي بغداد تبلغ حاليا 15 ألف برميل يوميا ، مشيرا إلى العمل على رفع مستويات الإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا مستقبلا مع استثمار كميات جيدة من الغاز.



وأوضح أن إنتاج حقل شرقي بغداد يغذي حالياً بعض محطات الطاقة الكهربائية ومصفاة الدورة لتكرير النفط الخام جنوبي بغداد.