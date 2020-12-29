وزير الطاقة السعودي: نتطلع لزيادة مساهمتنا في الاستثمارات الخارجية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تتطلع خلال السنوات المقبلة أن تزداد مساهمتها في الاستثمارات الخارجية، موضحا أنه يجب النظر إلى الانتشار الدولي في قطاعات متعددة سواء صناعية أو خدمية.

وأضاف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحات لقناة "الشرق للأخبار"، مساء الثلاثاء أن عددا كبيرا من الشركات مثل أرامكو وسابك وأكوا باور، بالإضافة إلى الشركات غير المملوكة من الدولة تسعى للانتشار الدولي في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية تمكنها من استقطاب استثمارات خارجية وجديدة ومتميزة في عدة قطاعات، منها الطاقة وغير الطاقة.

وأكد وزير الطاقة السعودي "على العمل على تعزيز المحتوى المحلي وتوفير الوظائف، إلى جانب تطوير تقنيات يتم تسويقها في الخارج".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان "أن مستهدفات المملكة واضحة عبر استخدام الغاز والطاقة المتجددة في توفير الكهرباء".