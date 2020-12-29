بنك التشجير حل مزدوج لأزمتي التصحر وكساد المحاصيل في كيرلا الهندية

غيرت المزارعة الأربعينية في منطقة وياند في كيرلا جنوبي الهند، قليلا من طبيعة مزروعاتها التي كان الغالبية منها محاصيل القهوة والفلفل، لتضم عليها عشرات الأشجار الكبيرة والتي سترهنها لبنك التشجير من أجل الحصول على عوائد مادية تكفيها خسائر المحصول الأخيرة بسبب التغير المناخي.

وقالت شيجة، لصحيفة الجارديان البريطانية، إنها بعد أن نمت لديها 53 شجرة أصبح بإمكانها الحصول سنويا على 26 جنيها إسترلينيا على كل منها لتشتري به سمادا لتحسين محصول البن والفلفل الخاص بها.

وأضافت أن ارتفاع الحرارة بمنطقة وياند العام الماضي 5 درجات مئوية عن المعتاد أفسد ربع محصولها ما جعلها في حاجة للحصول على مورد بديل للمال.

وعانت ولاية كيرلا الهندية وتحديدا مقاطعة وياند من ارتفاع بدرجات الحرارة وزيادة الفيضانات ما تسبب بإفساد الزراعة وتصحر الغابات، ماصاحبه ارتفاع بمعدلات الانتحار بين المزارعين ما جعل إدارة الولاية تتدخل بعمل بنك التشجير كحل مزدوج للمشكلة والذي تمده الإدارة بتمويل مليون جنيه إسترليني.

ويقول بيني فيجانتي، رئيس مجلس مدينة ميننجان في وياند، إن بنك التشجير يهدف لخفض إنتاج المدينة لثاني أكسيد الكربون سنويا من 15 طنا إلى 0 وذلك بالاعتماد على فكرة مثل بنك التشجير، مضيفا أنه في إطار عملية التشجير تم زراعة 300 ألف شتلة في 200 من بيوت ميننجان.

وأما عجيب توما مدير بنك التشجير، فأكد أن 200 طلب برهن الأشجار وصلوا البنك بينما بدأ العمل مع 26 منها فعليا والتي تم تزويد أشجارها بأجهزة مراقبة بما أنها أصبحت مرهونة لدى البنك.

وتقول المزارعة سيموثة فيرنكول، إن فكرة بنك التشجير جاءت بالوقت المناسب لها إذ تحتاج العوائد منها لإنفاقها على علاج شقيقها والذي لاتكفي عوائد المحصول الزراعي لتغطية علاجه.