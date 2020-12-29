وزير الرياضة: مصير انتخابات اتحاد الكرة؟ هناك مداولات مع الفيفا لتعريفهم ببنود القانون

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك مباحثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية لقناة "أون سبورت إف إم" : " لابد من إدارة الأمور بتعقل لأننا نحترم الكيانات الدولية".

وأضاف:" نقوم حاليًا بمداولات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعريفهم ببنود القانون المصري الذي ينص على إجراء الانتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية".

وأكمل:" اللجنة الثلاثية عملها ينتهي في شهر يناير المقبل، أعتقد أن 6 أشهر لإجراء الانتخابات وفقًا للقانون مدة ليست بالطويلة".

يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أصدر بيانًا رسميًا يفيد بمنع إجراء أي جمعيات عمومية للاتحادات الرياضية واتحاد كرة القدم لن يستثنى من هذا القرار.