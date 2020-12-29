المفوضية الأوروبية توافق على منح شركة طيران أليتاليا 73 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية على أن تقدم إيطاليا دعما ماليا بقيمة 73 مليون يورو للمساعدة في تعويض شرطة طيران أليتاليا عن خسائر كوفيد-19 التي تكبدتها في الفترة من 16 يونيو إلى 31 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيساعد الدعم الإيطالي شركة أليتاليا في التعامل مع "خسارة الأرباح في 19 وجهة نتيجة لإجراءات الاحتواء خلال الفترة المرتبطة بالجائحة"، حسبما جاء في بيان المفوضية الأوروبية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، في بيان: "في الوقت نفسه، لا تزال تحقيقاتنا في إجراءات الدعم السابقة لشركة أليتاليا جارية، ونحن على اتصال بإيطاليا بشأن خططها والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن القيود المفروضة في إيطاليا ودول المقصد الأخرى بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا "أثرت بشدة على تشغيل أليتاليا، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الجوية الدولية والعابرة للقارات"، ونتيجة لذلك "تكبدت أليطاليا خسائر تشغيلية كبيرة" حتى 31 أكتوبر على الأقل.