 وكيل الصحة بالغربية: نولي اهتماما كبيرا بالوحدات الصحية والريفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل الصحة بالغربية: نولي اهتماما كبيرا بالوحدات الصحية والريفية

قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:08 ص

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالوحدات الصحية والريفية.

وتفقد حميدة بعض الوحدات الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن الوحدات الصحية الريفية تعد من أهم المؤسسات العلاجية، كونها تخدم ملايين من أهالي القرى والنجوع، موجهًا بضرورة الاهتمام بتدريب الفرق الطبية للرعاية الأساسية، كخط دفاع في التعامل مع المواطنين لتقليل الضغط على المستشفيات العامة.

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