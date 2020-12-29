كاد العام الحالي أن ينتهي، ولم تنته معه أزمة الفشل السياسي التي تعيشها إسرائيل، منذ عام 2019، وستطال العام الجديد 2021.

تعيش إسرائيل طيلة عامين، حالة من عدم الاستقرار والصراع السياسي على كرسي رئاسة الحكومة، بطلها رئيس الوزارء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

يتم اختيار رئيس وزراء إسرائيل، عن طريق فوز الحزب الذي يتزعمه المرشح للمنصب، بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي، بحد أدنى 61 مقعدًا، وهو ما فشل جميع المرشحين خلال الانتخابات السابقة في تحقيقه.

بدأت الأزمة السياسية منذ الانتخابات العامة (انتخابات نواب الكنيست)، التي جرت في أبريل من عام 2019، ولم يستطع فيها أيا من المرشحين للمنصب، حسم الأغلبية، ما أدخل إسرائيل في دوامة تشكيل حكومات وحدة يعيش أطرافها خلافات دائمة عطلت إتمامها وخلق الاستقرار.

وبسبب فشل تشكيل الحكومات بين المرشحين المتعادلين، وانتهاء المهلة القانونية المخصصة لذلك، خاضت إسرائيل 3 انتخابات عامة على مدار عامين 2019_2020، انتهت اخيرا بتشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات السابقة وزير الدفاع بيني جانتس، نهاية مارس الماضي.

* احتدام الخلاف بين نتنياهو وجانتس

تحولت حكومة الوحدة الحالية لحكومة تسيير أعمال، بعدما تم حل البرلمان في 23 ديسمبر الجاري، بسبب خلافات نشبت بين جانتس ونتنياهو الذي يرفض تسليم المنصب للأول بموجب اتفاق تشكيل الحكومة الذي نص على تقاسم سلطة رئيس الوزراء لكل منهما 18 شهرا.

ويكمن لب الخلاف في عدم موافقة نتنياهو على اقرار الميزانية العامة في الكنيست لمدة عامين، بما يضمن استمرار واستقرار الحكومة وبالتالي تسلم جانتس منصبه كرئيسا للوزراء.

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* الذهاب لانتخابات عامة رابعة في أقل من عامين

بسبب تعنت نتنياهو في عدم تسليم السلطة لجانتس، تخشى إسرائيل مغبة الدخول في دائرة عدم الاستقرار السياسي، بعدما وافق أغلبية النواب على حل الكنيست، وهو ما سينتج عنه تفكيك الحكومة الائتلافية، والذهاب لانتخابات عامة رابعة في أقل من عامين، يعلق جانتس آماله عليها للفوز بأغلبية تجعله رئيسا لوزراء إسرائيل.

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* تظاهرات واسعة ضد نتنياهو وكورونا يضرب بلاهوادة

تستمر التظاهرات الأسبوعية الرافضة لسياسات نتنياهو على مدار العام في جميع نواحي إسرائيل، يقابلها تعامل عنيف من الشرطة الإسرائيلية، واعتقالات بموجب قانون فيروس كورونا.

حيث تظاهر العشرات من الإسرائيليين للأسبوع الـ27 على التوالي، هذا الأسبوع، أمام منزل نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس المحتلة، مطالبينه باستقالته بسبب تهم الفساد والغش وخيانة الأمانة في 3 قضايا، والتضييق الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة على إثر فيروس كورونا.

حصاد 2020.. أزمة سياسية مستمرة في إسرائيل وتظاهرات لا تتوقف

* إقرار قانون "فيروس كورونا" المثير للجدل

في 23 يوليو الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون "فيروس كورونا" المثيراً للجدل، الذي من شأنه أن يمنح الحكومة صلاحيات خاصّة لمواجهة الوباء، حتى شهر يونيو 2021، على رأسها التحكم في الاحتجاجات الشعبية منذ فترة ضد طريقة الحكومة في إدارة الأزمة، وسط انتقاد كبير من المعارضة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ القانون يحدّ من مراقبة الكنيست لقرارات حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية إذ إنه يجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة القضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا المستجدّ من صلاحيّاتها.

بعد إقراره.. كل المعلومات عن قانون كورونا المثير للجدل في إسرائيل (س.و.ج)

* التظاهرات تستمر للأسبوع الثالث

في 12 يوليو الماضي، دخلت التظاهرات ضد نتنياهو أسبوعها الثالث بخروج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين عبر 170 تقاطع، احتجاجا على ما أسموه بالفساد والإجراءات المناهضة للديمقراطية، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس، واصفين اياها بتآكل للديمقراطية، بعدما تضررت اعداد كبيرة من أصحاب المهن الحرة وزادت اعداد البطالة بسبب إجراءات الغلق.

الإسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في 170 تقاطعا للأسبوع الثالث

* حركة "الأعلام السوداء" والحراك الثائر

في 26 أبريل الماضي بدأت احتجاج حركة "الأعلام السوداء" الإسرائيلية تكسب زخما سياسيا في الشارع، بعدما تجمع حوالي 2000 شخص في ساحة رابين في تل أبيب خلال تظاهرة نظمتها الحركة، ضد اتفاق تشكيل حكومة الوحدة بين نتنياهو وجانتس، حفاظا منهم على الديمقراطية.

وعارض المتظاهرون آنذاك تشكيل حكومة الوحدة قائلين إن الاتفاق يقوض ديمقراطية إسرائيل، وينتهك قوانينها الأساسية ويهزأ من النظام القانوني للدولة والمحكمة العليا، و أن الصفقة ستشجع التحريض ضد قضاة إسرائيل لدرجة تعريض حياة القضاة للخطر وإحداث اغتيال سياسي آخر.

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* اتفاق تشكيل حكومة الوحدة بين نتنياهو وجانتس

في أواخر مارس الماضي، صدم الشارع الإسرائيلي بالإعلان عن تحالف بيني جانتس وبنيامين نتنياهو_قطبي اليمين واليسار الوسطي_للافصاح عن تشكيل حكومة الوحدة الجديدة التي سيتقلداها بالتناوب.

وكان بيني جانتس قد اختار أن يصبح الرجل الثاني في إسرائيل بعد نتنياهو، عندما انشق عن تحالفه "ازرق ابيض" وراح لتحالف مع أعضاء حزب الليكود برئاسة نتنياهو، الذين اعطوه أصواتهم ليصبح رئيسا للكنيست، متخليا عن تحالفه، وعن القائمة العربية المشتركة، ثالث اكبر كتلة في الكنيست، التي دعمته لرئاسة الحكومة، ليضرب بكل التوقعات عرض الحائط.

من الحكومة للكنيست.. كيف أصبح جانتس الرجل الثاني في إسرائيل؟

* المعارضة تكثف جهودها للإطاحة بنتنياهو

بعد تعادل نتنياهو وجانتس في الانتخابات العامة الثالثة، ضغضت المعارضة الإسرائيلية بكل ما أوتيت من قوة، من أجل إبعاد نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة؛ بسبب اتهامه في قضايا فساد، وإقتراب محاكمته في 17 مارس، واجتمعت المعارضة الإسرائيلية، متمثلة في "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، وحزب إسرائيل بيتنا، الذي يتزعمه أفيغادور ليبرمان، وحزب أزرق أبيض، برآسة بيني جانتس.

منها «الحركة لجودة الحكم».. تكثيف المعارضة الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

* نتنياهو يخوض السباق الثالث رغم قضايا الفساد!!

لأنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد من تشكيل حكومة أو أن يكون شاغلا لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية"، استطاع نتنياهو بهذه الحجة الدستورية خوض الإنتخابات العامة الثالثة بقلب ثابت.

وكان يعول على المحكمة العليا آنذاك في أن تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة عن طريق إثبات إدانته في قضايا فساد، لكنها لم تتخذ هذه الخطوة حتى الآن.

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* 2019 عام الفشل السياسي غير المسبوق

كان 2019 عام الفشل السياسي في إسرائيل بامتياز، بعدما فشلت الأحزاب والتكتلات السياسية في تشكيل حكومة وحدة، لتبقى إسرائيل تحت إدارة حكومة تيسير أعمال مؤقتة طيلة عام 2019.

انطلقت الإنتخابات العامة الأولى في أبريل 2019، بمشاركة مرشحو حزب "الليكود" الموالي لنتنياهو، أمام بعض الأحزاب والتحالفات العربية الإسرائيلية والمعارضة، وقد جرت قبل موعدها بشهور، بسبب حل الكنيست على خلفية الصراعات السياسية بين أحزاب الائتلاف، وفشل نتنياهو في تمرير قانون استثناء تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم".

بعد ذلك حدثت صدامات بين نتياهو ومنافسيه، جانتس وخاصة ليبرمان وزير الدفاع السابق، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، حول التعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لقانون التجنيد الإلزامي بحيث يستثني المتديننين، بهدف تفرغهم لدراسة التوراه، ما أدى لفشل تشكيل الحكومة وحل الكنيست لإجراء انتخابات ثانية في سبتمبر 2019.

بعدها أفضت الانتخابات الثانية عن تعادل نتنياهو وجانتس لكنهما اختلفا بسبب الاتجاهات السياسية، ما أدى لإجراء الانتخابات الثالثة في مارس الماضي، شكلت على إثرها حكومة وحدة لكن الطرفان فشلا مجددا في تقاسم السلطة، ما أدى للذهاب لانتخابات رابعة في مارس المقبل 2021.

حصاد 2019.. عام الفشل السياسي غير المسبوق في إسرائيل

* أسباب عامة لإعادة الانتخابات

يعود الفشل السياسي المدوي في إسرائيل لمدة عامين، لأسباب عديدة بينها ضعف الأحزاب السياسية اليمينية والوسطية واليسار، المشاركة في الانتخابات العامة، والتباين الصارخ فيما بينهم برفض سياسات وتبني أخرى، وعدم قدرتهم على اقناع الناخبين ببرامجهم، حسبما أوضحت الدكتورة حنان سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، في تصريحات سابقة ل "الشروق".