محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالبدء الفوري في أعمال تطوير حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، بمدينة بورفؤاد، رافقه خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد ذات أهمية تاريخية كبرى، وتعد متنفس لأهالي مدينة بورفؤاد، مما يتطلب البدء في تطويرها وتجميلها على أعلى مستوى بما يليق بمدينة بورفؤاد.

وأوضح أن تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد، إضافة جديدة للمبادرة التي أطلقتها المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية في تطوير الحدائق، وحققت نجاحًا كبيرًا في الأغلبية العظمى من الحدائق الكبرى بالمحافظة، ومن منطلق تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة بأكملها.