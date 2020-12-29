عمدة موسكو يؤكد رفع قيود التنقل لكبار السن ممن تم تطعيمهم

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو الآن في ذروة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويخضع حوالي 130 ألف شخص للعلاج في المستشفيات والمنازل، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وقال سوبيانين، للقناة الأولى الروسية: "نحن الآن في ذروة الإصابة، لم تكن هناك مثل هذه العدد طوال الفترة. حالياً، يخضع حوالي 130 ألف شخص في نفس الوقت للعلاج في المستشفيات وخارجها".



ودعا العمدة، المواطنين، إلى التطعيم ضد فيروس كورونا خلال عطلة رأس السنة الميلادية. وأشار إلى أن نقاط التطعيم ستعمل يوميا، ما عدا 31 ديسمبر و1 يناير.



وبخصوص القيود المفروضة على مواصلات النقل المجانية قال سوبيانين "سيتمكن سكان موسكو من الجيل الأكبر سناً والطلاب الذين تم تطعيمهم من التمتع مرة أخرى بالتنقل عبر وسائط النقل بالمجان كالسابق، وإن بطاقاتهم الاجتماعية سيتم فتحها تلقائيا بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح".



وافقت وزارة الصحة الروسية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الأكبر سناً.



وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، وكان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.