 عقب تداول الواقعة على الفيسبوك.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب المرج - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 1:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

عقب تداول الواقعة على الفيسبوك.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب المرج

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالتعدي على "كلب" بمنطقة المرج، عقب تداول مقطع فيديو على موق فيسبوك.

وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب" بالضرب، بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن الكلب المشار إليه بمقطع الفيديو ملكه وأنه قطع ذيل الكلب لتدريبه على الشراسة، وأضاف بنفوق الكلب في اليوم التالى لارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك