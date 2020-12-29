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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالتعدي على "كلب" بمنطقة المرج، عقب تداول مقطع فيديو على موق فيسبوك.

وكانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب" بالضرب، بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن الكلب المشار إليه بمقطع الفيديو ملكه وأنه قطع ذيل الكلب لتدريبه على الشراسة، وأضاف بنفوق الكلب في اليوم التالى لارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.