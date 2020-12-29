 الحكومة الأمريكية تطعن في قرار قضائي يمنعها فرض قيود على «تيك توك» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الأمريكية تطعن في قرار قضائي يمنعها فرض قيود على «تيك توك»

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 12:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 12:56 ص

استأنفت الحكومة الأمريكية حكما يمنعها من فرض قيود على تطبيق "تيك توك" لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وقالت وزارة العدل إنها استأنفت أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، قرارا أصدره قاض أمريكي في السابع من ديسمبر الجاري ويمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على التطبيق، وكان استخدامه سيحظر فعليا في الولايات المتحدة.

وأصدر الأمر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن بعد أن منع القاضي الأمريكي ويندي بيتلستون في ولاية بنسلفانيا في أكتوبر نفس القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.

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