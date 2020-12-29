الزمالك يعلن إصابة ثنائي تنس الطاولة بفيروس كورونا

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أعلن نادي الزمالك إصابة فرح عبدالعزيز لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي والمُصنفة الأولى بمصر بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد حلمي المدير الإداري للعبة في تصريحات للموقع الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم التأكد من إصابة فرح عبدالعزيز ولاعب فريق الرجال أحمد أشرف بفيروس كورونا .

وأضاف أن النادي تلقى إخطاراً من اللجنة الأولمبية المصرية بتعليق إقامة جميع البطولات بالصالات المُغلقة.

وشدد على إقامة كل البطولات بنادي الزمالك وفقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتحت إشراف اللجنة الطبية الأولمبية والاتحاد المصري لتنس الطاولة.