 الزمالك يعلن إصابة ثنائي تنس الطاولة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يعلن إصابة ثنائي تنس الطاولة بفيروس كورونا

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:20 م

أعلن نادي الزمالك إصابة فرح عبدالعزيز لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي والمُصنفة الأولى بمصر بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد حلمي المدير الإداري للعبة في تصريحات للموقع الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم التأكد من إصابة فرح عبدالعزيز ولاعب فريق الرجال أحمد أشرف بفيروس كورونا .

وأضاف أن النادي تلقى إخطاراً من اللجنة الأولمبية المصرية بتعليق إقامة جميع البطولات بالصالات المُغلقة.

وشدد على إقامة كل البطولات بنادي الزمالك وفقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتحت إشراف اللجنة الطبية الأولمبية والاتحاد المصري لتنس الطاولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك