نيويورك تايمز ترصد الأعراض الجانبية للقاحي فايزر- بيونتك وموديرنا

رصد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الأعراض الجانبية التى شعر بها عدد من الأشخاص الذين تلقوا لقاحات "فايزر- بيونتك" و"موديرنا" المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة تانيشا ويلسون القول إنها "شعرت بأسوأ صداع في حياتها بعد ساعتين ونصف من تلقي اللقاح، كما شعرت أيضا بحالة الغثيان، جعلتها تطلق تأوها لا إراديًا بصوت مرتفع"، مضيفة: "شعرت وكأنني تعرضت للضرب".

ونوهت الصحيفة إلي أن ما حدث مع الدكتورة ويلسون لم يكن شائعا في التجارب السريرية للقاحي فايزر وموديرنا، وأن هذا ليس ما يشعر به معظم الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أحد العاملين في مستشفى في مدينة آيوا إنه شعر بأعراض مثل الارتعاش وضباب الدماغ، كما تساءل ممرض مساعد في مدينة جليندورا بولاية كاليفورنيا، عما إذا كانت الحمى التي أصيب بها هي أحد الآثار الجانبية للقاح أو علامة على إصابته بكورونا.

وأشار آخرون إلى أنهم يعانون من التهاب الذراعين، وشبه البعض الآلام بآلام لقاح الأنفلونزا. وأكدت الدكتورة ويلسون إلى أن الصداع التي شعرت به اختفى في غضون 36 ساعة من حقنها بالجرعة الأولى.

بدورها، قالت بيتي شانون (81 عامًا) مقيمة في دار مسنين بولاية فيرجينيا إن بعض زملائها المقيمين في الدار كانوا يعانون من اضطراب في المعدة بعد أن أصبحوا من أوائل كبار السن في البلاد الذين يتلقون لقاح.

في المقابل، أكد خبراء أن الآثار الجانبية تختفي في غضون قليلة، حيث قال الدكتور بول أوفيت، أخصائي اللقاحات بجامعة بنسلفانيا: "نطلق عليها آثارًا جانبية، لكنها في الحقيقة مجرد تأثير، هذا ما تفعله استجابتك المناعية عندما تستجيب للعدوى".

وأوضح أوفيت، أن اللقاح يعمل على حث الجسم على صنع بروتين معين يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا البشرية، وأن وجود هذا البروتين في الجسم يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة جديدة يمكنها تدمير الفيروس، لكن هذه العملية تطلق أيضًا مواد يمكن أن تسبب التهابات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الحمى والتعب والصداع وأعراض أخرى.

يشار إلي أن شركة فايزر للأدوية أفادت بأن حوالي 13% من المتلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا يعانون من صداع شديد بعد الجرعة الأولى، بينما نحو حوالي 16% من أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا، عانوا من أثار جانبية منعتهم من ممارسة روتينهم اليومي، وفقا لنيويورك تايمز.