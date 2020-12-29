نائب محافظ بنى سويف يشرف على تسكين الباعة بسوق ترعة البوصة

أجرى نائب محافظ بني سويف بلال حبش، جولة بسوق ترعة البوصة الذي تم تطويره ورفع كفائته، وشاهد تسكين المواطنين سواء من الباعة، واستمع إلى طلبات المواطنين الذين ارتادوا السوق لشراء احتياجاتهم من الخضروات والسلع الأساسية، في خطوة مهمة وجادة وعملية للقضاء على الأسواق العشوائية، تلك المشكلة التي كانت تؤرق المواطن السويفي وتعوق حركة السير والمرور، وتتسبب في العشوائية غير المقبولة.

وأكد أن تطوير السوق وتشغيله كان مطلبًا ملحًا من المواطنين، حيث نفذته المحافظة ضمن خطة متكاملة تهدف للقضاء على العشوائية بكل المدن الرئيسية.

كما أشرف نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، على أعمال اللجنة المختصة بتسكين الباعة، وتنظيم الحركة.

جاء ذلك بحضور رئيس المدينة اللواء وليد البيلي، وذلك مع أول أيام تشغيل تجريبي للسوق ، حيث تم إرشاد المواطنين والباعة بتعليمات إدارة السوق، بجانب توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وذويهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير السوق ورفع كفاءته تضمنت إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلًا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وتم الإعلان عن أسماء المتقدمين لحجز باكيات المرحلة الأولى من السوق، وعددهم 66 بائعا وتاجراً، والذين قد تم حصرهم من مناطق ترعة البوصة وجسر إسلام، وعلي مصباح عن طريق لجان ميدانية من المحافظة، ويتم تسكينهم بداية من اليوم تباعًا على مراحل، وذلك ضمن خطة لنقل الباعة من الأسواق العشوائية بالمنطقة إلى السوق بعد تطويره وتجهيزه كمكان حضاري، تحت شعار "وداعا للأسواق العشوائية".