ضبط هارب من مؤبد ضمن تشكيل عصابي تخصص في المخدرات بجنوب سيناء

ألقت مباحث شرم الشيخ القبض على تشكيل عصابي خلال ترويج مخدر الحشيش بشرم الشيخ.



تلقي مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، اخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، يفيد القبض على تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات " مخدر الحشيش " بمدينة شرم الشيخ، ويضم التشكيل المتهم " خالد . ع. ر.م " 20 عامًا، عاطل مقيم بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وتبين أنه هارب من حكم غيابي مؤبد، والمتهم "نعيم .س . م. ع" 24 عامًا، عاطل ومقيم أيضًا بمنطقة الرويسات.



كانت قد وردت معلومات من رئيس نقطة الرويسات بتواجد المتهم الهارب من حكم غيابي مؤبد في القضية رقم " 6040" لسنة 2019، جنايات اول شرم الشيخ مخدرات، في منطقة الرويسات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم الهارب.



وجرى القبض عليه خلال قيادته السيارة رقم "ط ج ج 1427" نقل هو و المتهم الثاني، وأسفر تفتيش السيارة عن ضبط 250 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 1750 جنيه، واثنان محمول بحوزتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم لمخدر الحشيش بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة بيعهم والهواتف المحمولة لسرعة الاتصال بالعملاء والسيارة لسرعة التنقل.



وجرى تحرير محضر ضبط رقم " 7288" لسنة 2020، قسم أول شرم الشيخ وأخطرت الجهات الأمنية بالمحافظة.