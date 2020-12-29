أمانة النواب تنتهي من استخراج بطاقات العضوية للمجلس الجديد لـ540 نائبا

أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن الأمانة انتهت من إجراءات استخراج بطاقات العضوية لـ540 نائبا من أصل 564 بنسبة 96% من النواب المنتخبين بنظامي (الفردي والقائمة) للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021-2026.

وقال فوزي، في ختام اليوم الأخير لحفل استقبال النواب الجدد، "إن نسبة الـ4% من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية على مدار الـ6 أيام المخصصة، والذين حالت ظروفهم دون حضورهم، فإن الأمانة الأمانة العامة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم".

وأضاف أنه يمكن القول أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وأردف فوزي قائلا: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت إلى أن الفصل التشريعي الأول ٢٠١٦، شهد زخما تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء الحقيقية والثقيلة، مؤكدا أنه بفضل الإدارة الرشيدة للأستاذ الدكتور رئيس المجلس وبمعاونة السادة الأعضاء تمكن المجلس من تأدية المهام التشريعية والرقابية على أكمل وجه وإتمام مدته البرلمانية، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.

ووجه أمين عام مجلس النواب الشكر لكل من الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، مما كان جوهر نجاح العمل.

كما قدم الشكر للمستشار أحمد المهدي نائب الأمين العام، ومكتب رئيس المجلس، وشرطة مجلسي النواب والشيوخ، وقطاعات المجلس من المراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومركز المعلومات والقطاع الإداري وغيرهم من القطاعات المعنية.

كما وجه خالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين والإعلام لدورهم في التغطية المستمرة والمنتظمة للعمل خلال فترة استقبال نواب برلمان 2021 /2026.