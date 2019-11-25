«كيما» تعمل على تسوية مع تكنومونت الايطالية

تقوم شركة الصناعات الكيماويات المصرية "كيما" حاليا بعمل عقد اتفاق تسوية مع المقاول شركة تكنومونت الإيطالية.

كما تتفاوض الشركة على على استكمال المرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل مصنعًا جديدًا لحامض النيتريك ونترات النشادر بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وكانت شركة "كيما"، ومقرها محافظة أسوان، قد انتهتمن إنشاء وتشغيل مصنع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة.

وتتبع كيما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon.. وقد بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.