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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.