وزيرة التضامن: المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة أكثر تكاملا ونضجا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حققت إنجازات تذكر في المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، مشيرة إلى التوسع في المرحلة الثانية لتشمل المبادرة سبعة وزارات بدلًا من ثلاثة، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات.

وأضافت القباج، في لقاء عبر الإنترنت لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن المرحلة الثانية من برنامج «حياة كريمة» أصبحت أكثر تكاملًا ونضجًا، إذ تشمل مشروعات زراعية وتمكين اقتصادي ومتناهية الصغر للشباب والسيدات الأكثر فقرًا، فضلًا عن التوسع في مجال الإعاقة بالقرى، والحضانات الطفولة المبكرة.

وأوضحت أن المرحلة الثانية للمبادرة تركز أكثر على الخدمات الأساسية، بالتحديد فيما يخص التعليم والصحة ومشروعات التمكين الاقتصادي، مع الحرص على المشروعات البيئية والغذائية، إضافة إلى التركيز على حقوق الطفولة وذوي الإعاقة.

وأفادت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يرغب في التوسع بصورة أكبر، ليكون هناك أثرًا ملموسًا في حياة الناس، مشيرة إلى أن الإصلاحات على مستوى المراكز تعطي فرصة أكبر لتقديم خدمات أكثر تكاملًا للأسر.

وأشادت بدور منظمات المجتمع المدني في هذه المبادرة، خصوصًا فيما يتعلق ببناء الإنسان والاستثمار في البشر والتوعية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أن المرحلة الثانية للمبادرة تستهدف ٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية، متابعًا: «سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».