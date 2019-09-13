منع البنوك في المجر من صرف توزيعات نقدية حتى 30 سبتمبر المقبل

أمر البنك المركزي المجري البنوك العاملة في المجر بعدم صرف أي توزيعات نقدية للمساهمين حتى 30 سبتمبر المقبل على الأقل كجزء من إجراءات ضمان الاستقرار المالي والمحافظة على قدرة البنوك على الإقراض في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان البنك المركزي الصادر اليوم الاثنين لن تحتاج البنوك إلى زيادة مخصصات تغطية القروض التي تمت إعادة هيكلتها بموجب تأجيل سداد القروض في المجر إذا تم استيفاء معايير البنك المركزي "الموضوعية" بشأن سلامة الوضع الائتماني للبنوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي سيبقي على الوقف المؤقت لفرض غرامات على البنوك التي تفشل في الوفاء باشتراطات الكفاية الرأسمالية لها.

كانت المجر أعلنت في أبريل الماضي تعليق العمل بقواعد الاحتياطي الرأسمالي للبنوك اعتبارا من أول يوليو الماضي في إطار إجراءات مساندة البنوك في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.