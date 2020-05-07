 منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 6:48 ص

تسلمت السلطات الموريتانية مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
وذكرت صحف نواكشوط اليوم الثلاثاء نقلًا عن مكتب منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، أن المساعدات تتمثل في مائة ألف فحص للكشف عن الفيروس، وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي بدعم من السفارة الفرنسية بنواكشوط، ومن الخطوط الجوية الفرنسية.
وأكدت صحيفة "الوطن" الموريتانية أن هذه الكمية تشكل الجزء الأول من حزمة مساعدات ستقدمها المنظمة إلى موريتانيا لدعمها في مواجهة موجة الجائحة.
وشملت الدفعة 79 ألف فحص سريع، وألفي فحص مخبري و19 ألف فحص آخر.

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