قيادي بفولكس فاجن يدعو إلى التركيز على العمل بعد خلافات القيادة

دعا بيرند اوسترلوه، رئيس مجلس العاملين في مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، إلى العودة السريعة إلى العمل الموضوعي بعد الخلافات داخل القيادة حول تمديد عقد هربرت ديس الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كبير ممثلي العاملين في المجموعة اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن نركز على العمل التشغيلي في العام الجديد، وهذا ضروري للغاية، وقد بدأ مجلس الإدارة هذا الأمر ببوادر جديدة وهذا أمر جيد".

يذكر أن أوسترلوه هو عضو مجلس الإشراف والمراقبة الذي كان قد عقد جلسات طارئة قبل فترة قصيرة، وكان من بين ما تناولته هذه الجلسات، وفقا لدوائر في الشركة، مطلب ديس بالحصول على تقدير قوي من قبل المجموعة يتمثل في منحه عقدا جديدا يستمر لمدة خمسة أعوام.

وحسب ما تردد، فقد أثار هذا المطلب انزعاجا بين أعضاء المجلس، وشعر عدد منهم بأن الضغط من أجل اتخاذ قرار في هذه المسألة أمر غير مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ديس مع المجموعة مستمر حتى أبريل 2023، وجرت العادة أن تتفاوض لجنة حول العقد قبل عام على أقرب تقدير من وقت انتهائه، وقد شعر بعض أعضاء المجلس بالإهانة بسبب طلب هذا الدعم من ديس.

وأعرب أوسترلوه عن اعتقاده بأن هذه الخطوة كان من شأنها أن تُظْهِر المجلس وكأنه يتم توجيهه "غير أن هذا لم ينجح، ولم يكن مجلس الإشراف على هذا النحو أبدا".

ورأى أوسترولوه أنه بالرغم من ذلك فإن فولكس فاجن أعطت خلال الأسابيع الماضية صورة عامة "كان جزء منها غير هادئ للغاية".

وأوضح أوسترلوه أن ديس يحظى بدعم مجلس العاملين لكنه أشار إلى أنه كثيرا ما اختلف معه عندما يتعلق الأمر بأهداف التقشف على سبيل المثال، وأكد أن "ما لا نحتاجه هو هذا التصوير الدائم على أن رئيس مجلس العاملين في مواجهة الرئيس التنفيذي للمجموعة".