ارتفاع عدد اليمنيين المتطرفين الخطرين في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد اليمنيين المتطرفين الذين تصنفهم الشرطة الألمانية على أنهم إرهابيون محتملون.

وأوضح المكتب أن عدد هؤلاء الأشخاص الذين صنفتهم الشرطة على أنهم خطرون وصل إلى نحو 70 شخصا في الوقت الراهن.

وكانت تقديرات أجهزة الأمن في فبراير الماضي أشارت إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص وصل إلى 53 شخصا في كل أنحاء ألمانيا.

وفي إطار الجريمة السياسية، تصنف الشرطة أشخاصا على أنهم خطرون إذا كان يُعْتَقَد أن هؤلاء قد يقومون بجرائم عنف خطيرة تصل إلى حد الهجمات الإرهابية انطلاقا من دوافع سياسية.

ورصدت الشرطة أيضا زيادة في عدد الداعمين المحتملين للخطرين اليمينيين، وأشار المكتب إلى أن عدد هؤلاء بلغ نحو 155 يمينيا متطرفا بزيادة بمقدار 30 شخصا مقارنة بتقديرات فبراير الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن أكبر عدد للأشخاص الخطرين تم تسجيله في التيار الإسلاموي رغم تراجع عدد هؤلاء الخطرين من 670 شخصا في تقديرات الربيع الماضي إلى 620 شخصا الآن.