قالت الفنانة ريم مصطفى، إن الفنان أكرم حسني هو من اختار اسم «شهيطاز العلا جلال» لشخصيتها بمسلسل الوصية، الذي شاركها بطولته هو والفنان أحمد أمين.

وعلقت خلال لقاء لها لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، على وجودها كضيفة لمرة الثانية في برنامج «صاحبة السعادة»، قائلة: «لما كلموني المرة الأولى أطلع في البرنامج قولتلهم أنا مستنياكو من زمان، وكانت مقابلة وش الخير عليا».

وأضافت أنها الفترة الماضية كانت تبحث عن أدوار تبرز موهبتها ولا تعتمد فقط على جمالها الشكلي، ذاكرة أنها تحمست لدورها في مسلسل الوصية، خاصة أن المقربين منها دائمًا ما ينصحونها بأداء أدوار كوميدية، نظرًا لأنها خفيفة الظل.

وذكرت أن دور «شهيطاز» بالمسلسل الكوميدي الوصية كان بمثابة تحديًا بالنسبة لها، معقبة: «لما قرأت الورق لقيت إنها معندهاش إفيهات أو أي وسيلة ضحك».