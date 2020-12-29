نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز المحمودية، أسفرت عن إحالة 28 موظفا للتحقيق من العاملين بالإدارة التعليمية والوحدات الصحية بمركز ومدينة المحمودية وقرى سرنباى وديروط؛ للانصراف دون إذن.

وبالمرور على الصيدليات تم ضبط أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهي ٥١٣ قرصا مجهول المصدر، كما تبين وجود أدوية تأمين صحي غير مصرح بها بالبيع في الصيدليات، منها ۱۰۲۳ قرص تأمين صحي كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي.

وبالمرور على محلات بيع الأغذية تم ضبط ۱۲۰ کیلو زیتون و٦ كيلو زيت و٢٤ كيلو قشطة منتهية الصلاحية، و١٢٠ عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، كما تم تحریر 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.