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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 201 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 170 متهما، شملت المضبوطات: "11 بندقية آلية، و2 بندقية رصاص، و27 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و145 فرد محلي الصنع، و328 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و156 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 78 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالي 6671 محكوم عليه، وضبطت: "3 تشكيلات عصابية ضما 9 متهمين ارتكبوا 16 حادث متنوع، و237 قضية مخدرات بحوزة 250 متهما ضبط خلالها 61 كيلو مخدرات متنوعة، و42 متهم ومراقب هارب، و24 متهما بالبلطجة، و329 دراجة نارية مخالفة، 25 الف مخالفة مرورية متنوعة".

فضلا عن إعادة 6 دراجات نارية، وفحص 60 سائق سيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.